carmina burana al teatrodante

Sabato 14 marzo, al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, si terrà una rappresentazione di Carmina Burana nella versione originale di Carl Orff, riproposta da Omega. L'evento segue il tutto esaurito dell'estate scorsa alla Villa Medicea di Artimino, offrendo al pubblico un'altra occasione di ascoltare questa composizione. La sera vedrà la partecipazione di un coro e un'orchestra che interpreteranno il celebre ciclo di cantate.

Campi Bisenzio, 4 marzo 2026 – Dopo il tutto esaurito estivo nella suggestiva cornice della Villa Medicea di Artimino, Omega ripropone Carmina Burana nella versione originale di Carl Orff, sabato 14 marzo al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Non un semplice concerto, ma una cantata scenica concepita come rito profano: coro, tre solisti, due pianoforti, orchestra di percussioni, mimi, ballerini e “immagini magiche”, secondo l’idea teatrale voluta dallo stesso Orff. Un impianto sonoro e visivo che restituisce con forza il ciclo della vita, la passione amorosa e l’instabilità della sorte, cuore pulsante dell’opera. La direzione è affidata ad Alan Freiles Magnatta; la regia, con scene, mimi e ballerini, è curata da Samuel Osman. 🔗 Leggi su Lanazione.it

