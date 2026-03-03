Bolero Carmina Burana al Festival di Majano Sabato 25 luglio

Sabato 25 luglio si terrà al Festival di Majano il concerto Bolero Carmina Burana, inaugurando la 66ª edizione dell’evento. In occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli e in particolare il comune di Majano, il concerto sarà dedicato a questo evento che segnò profondamente la regione. La serata si svolgerà nella città che fu tra le più colpite dal sisma.

Nell'anno del 50° anniversario del devastante terremoto del Friuli, Majano, fra i comuni più colpiti dal sisma, dedica il concerto di apertura della 66ª edizione del suo festival a questo drammatico avvenimento che sconvolse per sempre la vita del Friuli Venezia Giulia. Sabato 25 luglio, sul grande palco dell'Area Concerti con inizio alle 21.00, andrà in scena uno spettacolo dalla grande intensità e potenza musicale: Bolero Carmina Burana, proposto dalla Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 200 fra musicisti e coristi, sotto la direzione del M° Giacomo Loprieno. I biglietti per l'evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Pro Majano, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 15.