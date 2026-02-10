Al Santobono arriva un altro bambino da Gaza con grave lesione al midollo spinale

Questa notte all’ospedale Santobono di Napoli è arrivato un bambino di 10 anni proveniente dalla Striscia di Gaza. Il bambino ha subito una grave lesione al midollo spinale ed è stato immediatamente preso in cura dal personale sanitario. La sua condizione è delicata, ma i medici stanno lavorando per stabilizzarlo e valutare gli interventi necessari. La situazione in quella zona resta molto difficile, e l’arrivo di questo bambino è solo l’ultimo esempio delle conseguenze dei conflitti in atto.

È arrivato nella notte all'AORN Santobono Pausilipon un bambino di 10 anni proveniente dalla Striscia di Gaza. Il piccolo è stato trasferito in Italia per ricevere cure altamente specialistiche a seguito di una grave lesione del midollo spinale.

