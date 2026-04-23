Al Teatro Sperimentale di Ancona in scena Minchia signor Tenente lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grasso

Venerdì 24 aprile alle ore 20.30 al Teatro Sperimentale sarà in scena all’interno del programma di Scena contemporanea di Marche Teatro lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso MINCHIA SIGNOR TENENTE con (in o.a.) Adriano Aiello, Gaspare Di Stefano, Francesco Nannarelli, Delia Oddo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

“Minchia Signor Tenente” apre il 2026. A Moltabano Elicona teatro pieno e lunghi applausi

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"Minchia signor tenente" in scena al teatro Tosti di OrtonaLo spettacolo “Minchia signor tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso, andrà in scena mercoledì 15 aprile, in scena alle 20.

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