Al Teatro Modus Hannah Arendt Il futuro alle spalle

Al Teatro Modus si svolge il debutto dello spettacolo “Hannah Arendt. Il futuro alle spalle”, prodotto da Modus Produzioni. Lo spettacolo è stato presentato al Teatro degli OrtiModus ed è il risultato di una nuova produzione teatrale. La rappresentazione affronta temi legati alla figura della filosofa e alle sue riflessioni sul futuro e sulla memoria. La scena vede la partecipazione di attori e un team di produzione dedicato.

Un nuovo debutto al Teatro degli OrtiModus firmato Modus Produzioni con lo spettacolo “Hannah Arendt. Il futuro alle spalle” scritto e portato in scena da Consuelo Trematore per la regia di Laura Murari. Lo spettacolo debutta venerdì 24 aprile ore 21 e in replica sabato 25 aprile ore 21. Hannah.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: “Maria. La Callas” al Teatro Modus Al Teatro Modus “Osceno e sacro, l’amore delibera”Nuovo appuntamento con la poesia “Sovversiva” mercoledì 1° aprile ore 21 al Teatro degli Orti/Modus, la rassegna patrocinata e sostenuta dal Comune...