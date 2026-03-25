Nino Frassica tra cabaret e musica al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Nino Frassica si esibirà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con uno spettacolo che combina elementi di musica e cabaret. L’artista siciliano sarà accompagnato dalla band Los Plaggers Band e proporrà un mix di momenti comici e performance musicali. L’evento si svolgerà in una sera in cui Frassica porterà sul palco la sua verve caratteristica, ritornando così a calcare le scene fiorentine.

Un po’ concerto, un po’ cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica. L’artista siciliano torna a calcare le scene fiorentine e porta con sé la Los Plaggers Band. Appuntamento sabato 28 marzo al Teatro Cartiere Carrara. Il titolo dello spettacolo, “Tour 2000 – 3000”, è tutto un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Nino Frassica tra cabaret e musica al Teatro Cartiere Carrara di Firenze Articoli correlati Herbert Ballerina al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeSull’onda dello straordinario successo TV – attualmente ospite fisso di “Affari tuoi” - sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina torna... Firenze, arriva Neffa in concerto al teatro Cartiere CarraraFirenze, 4 marzo 2026 - Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano - una serata memorabile scandita da ospiti... Aggiornamenti e notizie su Nino Frassica Temi più discussi: Nino Frassica torna a Trento: al Teatro Auditorium uno show tra musica e cabaret; Firenze, Nino Frassica al Teatro Cartiere Carrara: tra cabaret e musica con Los Plaggers Band; Nino Frassica & Los Plaggers Band, musica e risate a Trento; Firenze | NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND. Nino Frassica & Los Plaggers Band, musica e risate a TrentoAppuntamento martedì 24 marzo, sul palco dell’Auditorium, con il celebre attore, musicista e comico siciliano, che propone uno show originale per un viaggio musicale tra concerto e cabaret, con brani ... giornaletrentino.it Nino Frassica torna a Trento: al Teatro Auditorium uno show tra musica e cabaretMartedì 24 marzo il sipario del Teatro Auditorium di Trento si alza su uno degli spettacoli più originali della stagione: protagonista Nino Frassica, affiancato dalla band dei Los Plaggers, per un via ... trentotoday.it NINO FRASSICA TRA MUSICA E CABARET ARRIVA A FIRENZE CON IL TOUR 2000–3000 Sabato #28marzo, il palco del Teatro Cartiere Carrara Firenze si accende con l’energia travolgente di Nino Frassica e della sua Los Plaggers Band. Un appuntament - facebook.com facebook