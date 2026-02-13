La sinfonia fantasma di Mahler | Quel manoscritto mi ha stregato

Il musicista Gustav Mahler ha confessato di essere stato “stregato” dal manoscritto della sua Decima Sinfonia, scritta nel 1910, che oggi si trova in un archivio di Vienna. La particolarità sta nel fatto che Mahler completò soltanto l’Adagio iniziale, lasciando incompleta la partitura degli altri movimenti, e questa lacuna ha alimentato numerose interpretazioni e ricostruzioni nel corso degli anni.

Della sua Decima Sinfonia scritta nel 1910 Mahler completò solo l’Adagio iniziale e lasciò le bozze degli altri movimenti. Il direttore d’orchestra e compositore Yoel Gamzou l’ha completata, come aveva già fatto Cooke, e la dirige questa sera con l’ Orchestra Sinfonica di Milano all’Auditorium alle 20. Gamzou, perché ha completato la Decima di Mahler? "Non è stata una decisione improvvisa, ho scoperto il manoscritto molto giovane, mi sembrava che aprisse una porta su un Novecento alternativo, in cui Schönberg, l’atonalità e la musica seriale non fossero l’unica direzione. Se Mahler fosse vissuto più a lungo avrebbe tracciato una strada nuova, che non conosceremo mai: una musica capace di essere tonale e sensuale e profondamente moderna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

