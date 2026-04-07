Al Filarmonico il Concerto per violino di Mendelssohn e la Sinfonia fantastica di Berlioz

Al Teatro Filarmonico si terrà il concerto della stagione sinfonica 2026, con due appuntamenti: venerdì 10 aprile alle 20 e domenica 12 aprile alle 17. L’Orchestra di Fondazione Arena sarà diretta dal maestro Oleg Caetani, tra i più richiesti nel panorama internazionale. Il programma prevede la Sinfonia fantastica di Berlioz, un’opera che attraversa diverse atmosfere, e il Concerto per violino di Mendelssohn.

Torna la Sinfonica 2026 al Teatro Filarmonico: venerdì 10 aprile alle 20 e domenica 12 aprile alle 17 l’Orchestra di Fondazione Arena sarà diretta da Oleg Caetani, fra i maestri più richiesti di oggi, nella Sinfonia fantastica di Berlioz, un viaggio appassionante dal sogno all’incubo, che ha rivoluzionato la musica romantica. Ad aprire il programma, il Concerto per violino di Mendelssohn, capolavoro assoluto del genere, con il solista Inmo Yang, trentenne vincitore dei premi Paganini e Sibelius. Due grandi artisti di oggi, entrambi al debutto con Fondazione Arena. Doppio appuntamento imperdibile, con preludio aperto alle scuole venerdì un’ora prima del concerto. 🔗 Leggi su Veronasera.it Novara, al Teatro Faraggiana la "Sinfonia Fantastica" di Lucilla GiagnoniProsegue la stagione "Chiodi Storti" del Faraggiana di Novara con l'anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Lucilla Giagnoni. "Alla scoperta di Morricone", il concerto al Teatro Filarmonico di VeronaIl 16 marzo 2026 il Teatro Filarmonico di Verona ospiterà “Alla scoperta di Morricone”, un nuovo spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta... Temi più discussi: Il Rossini più solenne inaugura la Stagione Sinfonica 2026 al Filarmonico: il 3 e 4 aprile; Piano Solo Tour: Giovanni Allevi in concerto al teatro Vittorio Emanuele l'8 aprile 2026; La Petite Messe solennelle di Rossini in versione per orchestra: vistoso successo al Filarmonico; La Filarmonica, 180 anni di storia: Anelito di libertà nel Risorgimento. La Petite Messe solennelle di Rossini in versione per orchestra: vistoso successo al Filarmonico(di Gianni Schicchi) La Fondazione Arena propone come concerto di Pasqua, la Petite Messe solennelle di Rossini al Filarmonico. Un’occasione rara per ... giornaleadige.it Successo per il concerto ‘Cantando la Pasqua’ della Filarmonica Luporini in San FrancescoLa serata ha assunto il tono particolare di una Sacra Rappresentazione con monsignor Frisina e il maestro Lazzari protagonisti ... luccaindiretta.it Venerdì 10 e domenica 12 aprile, al Teatro Filarmonico, l’Orchestra di Fondazione Arena affronta due grandi classici del repertorio: il “Concerto per violino” di Mendelssohn e la “Sinfonia fantastica” di Berlioz. #veronanetwork - facebook.com facebook