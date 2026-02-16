Cinetrio ' 60 - le colonne sonore del grande cinema italiano

Il cinetrio '60 ha portato sul palco di SpazioleARTI le musiche iconiche del cinema italiano degli anni Sessanta, attirando un pubblico appassionato. La serata di sabato 21 febbraio alle 21 ha visto i musicisti interpretare le colonne sonore che hanno reso indimenticabili quei film, con strumenti come la chitarra, il sax e il contrabbasso. La performance ha fatto rivivere le emozioni di un’epoca attraverso melodie che molti riconoscono ancora oggi.

A SPAZIOleARTI la musica regala emozioni senza tempo Sabato 21 febbraio – h 21,00CINETRIO '60 Le colonne sonore del grande cinema italiano Paolo Magno chitarra Francesco Lomangino sax tenore – flauto Andrea Gallo contrabbasso Prosegue la Stagione "JAZZ AND CO. IN THE THEATRE" dedicata al suo direttore artistico Guido Di Leone con un nuovo appuntamento tra cinema, jazz ed atmosfere avvolgenti. Le luci di Cinecittà, il fascino senza tempo della Dolce Vita, la musica che ha fatto sognare intere generazioni.Il CINETRIO '60 con Paolo Magno alla chitarra, Francesco Lomangino al sax tenore e flauto e Andrea Gallo al contrabbasso, reinterpreta le colonne sonore che hanno accompagnato alcuni capolavori del cinema italiano, muovendosi tra jazz raffinato e suggestioni d'autore.