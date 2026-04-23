Al ministero della Cultura si ipotizza la possibilità di nuove nomine dopo l’insediamento del nuovo sottosegretario, che ha recentemente assunto il ruolo. Contestualmente, si fa riferimento a un cambio di incarico che coinvolge il vicesindaco di Palermo, ora in una posizione di rilievo a livello ministeriale. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle future nomine o sui movimenti interni all’amministrazione.

Dopo la nomina a sottosegretario del vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, al ministero della Cultura potrebbero liberarsi altre poltrone. Il meloniano Cannella, subentrando a Gianmarco Mazzi – volato (si fa per dire) alla guida del Turismo – avrebbe “soffiato” il posto a Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del MiC e vicinissimo a Giovanbattista Fazzolari. Ma per il figlio del noto esponente di Avanguardia nazionale scomparso a febbraio 2026, sarebbe pronta un’altra sistemazione. Si vocifera infatti che potrebbe essere nominato Direttore generale della Creatività Contemporanea al posto di Angelo Piero Cappello in carica dal 2023.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Al ministero della Cultura si potrebbe liberare un posto per Merlino

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