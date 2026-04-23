Al ministero della Cultura si potrebbe liberare un posto per Merlino
Al ministero della Cultura si ipotizza la possibilità di nuove nomine dopo l’insediamento del nuovo sottosegretario, che ha recentemente assunto il ruolo. Contestualmente, si fa riferimento a un cambio di incarico che coinvolge il vicesindaco di Palermo, ora in una posizione di rilievo a livello ministeriale. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle future nomine o sui movimenti interni all’amministrazione.
Dopo la nomina a sottosegretario del vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, al ministero della Cultura potrebbero liberarsi altre poltrone. Il meloniano Cannella, subentrando a Gianmarco Mazzi – volato (si fa per dire) alla guida del Turismo – avrebbe “soffiato” il posto a Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del MiC e vicinissimo a Giovanbattista Fazzolari. Ma per il figlio del noto esponente di Avanguardia nazionale scomparso a febbraio 2026, sarebbe pronta un’altra sistemazione. Si vocifera infatti che potrebbe essere nominato Direttore generale della Creatività Contemporanea al posto di Angelo Piero Cappello in carica dal 2023.🔗 Leggi su Lettera43.it
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