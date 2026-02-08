Funerali di Merlino | omaggio dell’ultradestra tra passato contestato e il figlio al Ministero della Cultura

La chiesa di Santissima Annunziata a Roma Sud si è riempita questo sabato per i funerali di Mario Merlino. Un corteo di esponenti dell’ultradestra ha portato un omaggio a una figura molto discussa della storia italiana. La presenza di alcuni figli, tra cui uno al Ministero della Cultura, ha attirato l’attenzione. La cerimonia ha diviso le opinioni: c’è chi ricorda Merlino come un simbolo, chi invece ne mette in discussione il passato.

La processione dell’ultradestra ha reso omaggio a Mario Merlino, figura controversa della storia italiana, durante i funerali celebrati questo sabato nella chiesa di Santissima Annunziata a Roma Sud. L’ex militante, con un passato che spazia dall’anarchismo agli ambienti della destra radicale, è scomparso all’età di 81 anni, lasciando un vuoto che ha richiamato alla cerimonia funebre esponenti di spicco di frange politiche estreme, tra cui Gabriele Adinolfi, fondatore di Terza Posizione, e l’ex senatore del Movimento Sociale Italiano, Domenico Gramazio. La partecipazione di queste figure ha riacceso i riflettori su una vita segnata da militanza politica, contestazioni giovanili e un coinvolgimento, seppur poi concluso con l’assoluzione, in uno dei periodi più oscuri della storia repubblicana: la strage di Piazza Fontana.🔗 Leggi su Ameve.eu

