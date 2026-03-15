Bastian Muller chi è il compagno di Ilary Blasi e futuro marito e il passato da maggiordomo

Bastian Muller è il compagno di Ilary Blasi e si prepara a diventare suo marito. In passato ha svolto il ruolo di maggiordomo di alto livello a St.

Bastian Muller, attuale compagno di Ilary Blasi, ha lavorato come “ butler ” ( maggiordomo ) di alto livello a St. Moritz tra il 2007 e il 2015, occupandosi di assistenza clienti, shopping e autista. Di origini tedesche (classe 1987), è un imprenditore nel settore delle insegne luminose. Nei primi mesi di frequentazione con Ilary Blasi, i giornali di gossip hanno definito Bastian Muller «ricco ereditiere» e «uomo d’affari», ma la verità potrebbe essere un’altra. Il settimanale “Oggi”, nel febbraio 2023, è infatti stato nella sua cittadina d’origine, Wächtersbach, per indagare ed è emerso che il nuovo fidanzato della Blasi non è il «rampollo» che si credeva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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