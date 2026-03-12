Un blackout di un’ora e mezza ha colpito l’ospedale del Delta a Lagosanto, causando l’interruzione di alcuni servizi e lasciando una persona bloccata all’interno di un ascensore. I pompieri sono intervenuti per liberare l’utente dall’ascensore e ripristinare la normalità. La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento di soccorso.

Blackout di un’ora mezza all’ospedale del Delta a Lagosanto, con l’interruzione di alcuni servizi e una persona che è rimasta bloccata all’interno dell’ascensore. Sul posto per liberarla sono intervenuto i vigili del fuoco, che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Il guasto al gruppo elettrogeno della struttura sanitaria si è verificato ieri intorno a mezzogiorno: il blackout ha provocato l’interruzione della corrente a 220 volt, lasciando diversi ambienti della struttura senza luce. È rimasta invece attiva la linea a 380 volt, che ha consentito il funzionamento di parte dei servizi essenziali. Gli ascensori, come detto, si sono fermati e il personale sanitario ha dovuto trasportare manualmente i vassoi con i pasti ai pazienti nei vari reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blackout nell’ospedale. Bloccato in ascensore: "Liberato dai pompieri"

