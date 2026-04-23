Al Deschevaliers di Napoli arte e cucina si fondono | in mostra i ‘quadri fotografici’ di Accenti |Video

Al Deschevaliers di Napoli si uniscono arte e cucina in un evento che presenta i ‘quadri fotografici’ di Accenti, visibili durante i pasti. Le pareti del ristorante, situato all’interno di un hotel nel centro della città, diventano parte dell’esposizione, arricchendo l’atmosfera. Tra piatti e immagini si crea un dialogo visivo che coinvolge i presenti, offrendo un’esperienza sensoriale completa.

Capita che, tra una portata e l’altra, l’attenzione si sposti altrove. Succede al Ristorante Deschevaliers, all’interno dell’Hotel de Bonart Naples, dove le pareti non fanno da semplice sfondo ma diventano parte attiva dell’esperienza. È qui che prende forma Frammenti di tempo, mostra.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Pop Bites, la rassegna in cui arte e cucina si fondono in un’esperienza da gustareC’è un modo nuovo di guardare all’arte contemporanea, e passa attraverso i sensi.

Milano 2026: arte e business si fondono in una mostra unicaLa città di Milano si prepara ad accogliere dal 16 al 22 marzo 2026 una mostra intitolata ‘Implicazioni Creative’, un progetto che pone in dialogo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La fotografa Accenti protagonista al Deschevaliers di Napoli; Deschevaliers, il sogno napoletano (nel cuore di Chiaia) dello chef Nino Di Costanzo; Isabella Accenti – Frammenti di tempo; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia.

La fotografa Accenti protagonista al Deschevaliers di NapoliE' dedicato all'artista Isabella Accenti il secondo appuntamento promosso da Finarte e Caracciolo Hospitality Group negli spazi del ristorante Deschevaliers all'interno dell'hotel de Bonart Naples, Cu ... ansa.it

«Deschevaliers», il sogno napoletano (nel cuore di Chiaia) dello chef Nino Di CostanzoIl ristorante, situato nell’hotel de Bonart Naples, proporrà una cucina campana: «Niente stranezze, vogliamo emozionare» ... corriere.it

La fotografa Accenti protagonista al Deschevaliers di Napoli. Nuovo appuntamento promosso da Finarte e Caracciolo Hospitality Group #ANSA x.com

Ultimi giorni per visitare la mostra inaugurale di Finarte The Gallery per DESCHEVALIERS. “Sam Shaw | Marlon Brando. Il volto, il mito, il set” fino al 20 aprile 2026 a Napoli All’interno del DESCHEVALIERS restaurant, presso l’Hotel de Bonart Naples, Curio C - facebook.com facebook