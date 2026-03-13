A Milano, dal 16 al 22 marzo 2026, si terrà la mostra intitolata ‘Implicazioni Creative’, un evento che metterà insieme opere d’arte, aziende e il tessuto territoriale della città. La manifestazione si svolge in un periodo in cui l’attenzione è puntata sulla connessione tra cultura e impresa, offrendo uno spazio di confronto tra diversi settori.

La città di Milano si prepara ad accogliere dal 16 al 22 marzo 2026 una mostra intitolata ‘Implicazioni Creative’, un progetto che pone in dialogo arte, territorio e imprese italiane. L’evento si svolge a Piazza Vetra, trasformato temporaneamente in uno spazio espositivo dedicato alla comunicazione visiva della capitale lombarda. Il percorso è stato curato interamente all’interno dell’agenzia Havas, con il supporto di un archivio fotografico che mette a disposizione immagini storiche e contemporanee dei luoghi simbolo della città. Il progetto nasce dall’hub Arte e Cultura, volto a promuovere una relazione più evoluta tra business, comunicazione e cultura condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano 2026: arte e business si fondono in una mostra unica

Articoli correlati

Con Ripa e Lubinski fede e arte si fondono nell’eccellenza artigianaFede, arte e identità personali, si fondono nell’eccellenza artigiana e imprenditoriale del territorio Fermano, presente alla prestigiosa fiera...

Pop Bites, la rassegna in cui arte e cucina si fondono in un’esperienza da gustareC’è un modo nuovo di guardare all’arte contemporanea, e passa attraverso i sensi.

Una selezione di notizie su Milano 2026 arte e business si fondono...

Temi più discussi: Milano-Cortina 2026, un percorso di opere d'arte alla Casa Paralimpica Italiana; 5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di marzo; Le mostre da non perdere in primavera 2026; Mostre marzo 2026 a Milano: la guida aggiornata.

'Implicazioni Creative', a Milano in mostra arte, territorio e imprese italianeMette in dialogo arte, territorio e imprese italiane, attraverso un racconto visivo dedicato a Milano e alla sua capacità unica di trasformare la comunicazione in cultura condivisa la mostra 'Implicaz ... ansa.it

Tutte le mostre da vedere questa primavera a MilanoUna selezione di mostre tra fondazioni, istituzioni culturali e gallerie – con qualche tappa anche fuori città – per scoprire gli appuntamenti da non perdere a Milano durante la primavera secondo Domu ... domusweb.it

Colpo di scena dall'ex sindaco di Milano, che botta per il No - facebook.com facebook

Come sarà povera, senza Hoepli, la ricca Milano x.com