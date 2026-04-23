Al CTO la catena dell’emergenza-urgenza ad alta specializzazione salva paziente da una grave emorragia

Un uomo di quasi 70 anni è stato portato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione di un centro di alta specializzazione, lamentando un dolore addominale persistente da giorni. La catena dell’emergenza-urgenza ha permesso di intervenire tempestivamente per salvargli la vita, grazie a un intervento rapido e mirato. La gestione del caso ha coinvolto in modo coordinato diverse figure professionali, garantendo un trattamento immediato e efficace.

Francesco (nome di fantasia a tutela della privacy), ha quasi 70 anni quando arriva al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) del CTO con un dolore addominale che da giorni non gli dà tregua. È stato il suo cardiologo a indirizzarlo in ospedale. Al Pronto soccorso, cuore pulsante dell’UOC.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Tumore raro all'avambraccio, intervento ad alta specializzazione al Di Venere: mano salva grazie alla microchirurgiaUn delicato intervento per la rimozione di un raro tumore nella zona dell'avambraccio è stato eseguito con successo dall'equipe di Neurochirurgia... Emergenza a Ventotene, volo salva-vita dell’Aeronautica: paziente trasferito a LatinaVentotene, 9 febbraio 2026 – Trasporto sanitario d’urgenza per un HH139B del 85° Centro Sar di Pratica di Mare- Nella notte, un elicottero HH-139B...