Tumore raro all' avambraccio intervento ad alta specializzazione al Di Venere | mano salva grazie alla microchirurgia

Un intervento di microchirurgia è stato portato a termine con successo presso l’ospedale di Venere a Bari, dove un team di neurochirurghi ha rimosso un raro tumore situato nella zona dell’avambraccio. L’operazione ha coinvolto tecniche altamente specializzate, contribuendo a salvare la funzionalità della mano del paziente. La procedura è stata effettuata con l’obiettivo di rimuovere il tumore mantenendo intatte le strutture nervose e muscolari circostanti.

Un delicato intervento per la rimozione di un raro tumore nella zona dell'avambraccio è stato eseguito con successo dall'equipe di Neurochirurgia dell'ospedale di Venere di Bari.I sintomi e la scoperta del tumoreL'operazione è stata eseguita su un paziente di 60 anni. L'uomo da circa due anni.🔗 Leggi su Baritoday.it Intervento maxillo-facciale salva bambino da un raro tumore a CataniaUn delicatissimo intervento di chirurgia maxillo-facciale , eseguito all’ospedale San Marco di Catania con il contributo di uno dei massimi esperti... Tumore alla laringe, intervento laser senza tracheotomia salva un paziente al Ruggi di SalernoUn intervento laser innovativo ha permesso ad un uomo di Pompei di guarire da un tumore alla laringe particolarmente complesso: il paziente ora sta...