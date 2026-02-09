Emergenza a Ventotene volo salva-vita dell’Aeronautica | paziente trasferito a Latina

Nella notte, un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare per raggiungere Ventotene. Il pilota ha recuperato un uomo in condizioni critiche e lo ha trasferito d’urgenza a Latina. L’intervento è stato rapido e senza intoppi, salvando una vita in piena emergenza.

Ventotene, 9 febbraio 2026 – Trasporto sanitario d'urgenza per un HH139B del 85° Centro Sar di Pratica di Mare- Nella notte, un elicottero HH-139B dell'85° Centro Sar (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica Militare, di base sull'aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma), è intervenuto sull'isola di Ventotene per recuperare un uomo, in imminente pericolo di vita, che necessitava di ricovero urgente. L'equipaggio, che ha ricevuto l'ordine di decollo dal Rescue Coordination Center (Rcc) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta della Prefettura di Latina, è decollato da Pratica di Mare per dirigersi dapprima all'aeroporto di Latina dove ha imbarcato l'equipe medica, per poi proseguire verso l'isola di Ventotene per il recupero del paziente.

