Ajax blindati Darko e Simeon col rinnovo | ecco chi sono gli ultimi due gioielli della cantera

Due giovani calciatori provenienti dal settore giovanile dell'Ajax hanno firmato un nuovo contratto di rinnovo. Darko e Simeon sono stati ufficialmente confermati come parte della rosa della prima squadra, rafforzando il legame con il club. Entrambi hanno esordito nelle ultime stagioni e sono considerati tra i talenti più promettenti del vivaio olandese. La società ha comunicato l’accordo attraverso i canali ufficiali, senza fornire ulteriori dettagli.

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