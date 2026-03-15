Per la partita tra Lazio e Milan, Allegri ha deciso le formazioni senza più dubbi, scegliendo le ultime riserve. La Lazio affronta la sfida con alcune assenze, mentre il Milan presenta una formazione stabile e priva di incertezze. Entrambi i tecnici hanno completato le scelte in vista del match, che si svolgerà nelle prossime ore.

Lazio-Milan, partita importantissima per la squadra di Massimiliano Allegri: dopo il pareggio tra le mille polemiche dell'Inter contro l'Atalanta il Diavolo ha la possibilità di accorciare a meno 5 sulla vetta della Serie A a nove giornate dalla fine del campionato. Un'occasione da non perdere per la squadra rossonera che deve vincere anche per consolidare un posto nella top quattro italiana che garantirebbe la qualificazione in Champions League. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Per la Lazio altre assenze importanti: non ci sarà Cataldi dopo un problema al polpaccio contro il Sassuolo e non ci dovrebbe essere neanche l'ex Romagnoli al centro della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, probabili formazioni: sciolti gli ultimi due dubbi di Allegri. Ecco chi giocherà

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