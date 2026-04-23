Aidem Comportamenti Problema | quali strategie e strumenti per la corretta gestione e il contenimento? Corso accreditato MIM

È stato annunciato un nuovo corso online di formazione accreditato, della durata di 15 ore, rivolto ai docenti. Il corso si propone di fornire strategie e strumenti pratici per affrontare e gestire in modo efficace i comportamenti problema in classe. L’obiettivo è supportare gli insegnanti nella gestione quotidiana di situazioni complesse, attraverso un percorso formativo che si svolge interamente a distanza.

Corso online di formazione pratica accreditato (15 ore) per supportare i docenti nella corretta gestione in classe dei comportamenti problema. I comportamenti problematici in classe rappresentano una sfida sempre più frequente per i docenti italiani, perché compromettono il regolare svolgimento delle lezioni e creano un clima di tensione in classe. Negli ultimi anni abbiamo assistito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate (Aidem) Valutazione Scuola Primaria AS 2025/26: strumenti, strategie e nuovi criteri (Corso accreditato MIM)Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti della scuola primaria ad impostare un efficace processo di valutazione, con... (Aidem) Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA: corso pratico online per docenti (Accreditato MIM)Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare...