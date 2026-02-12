Aidem Valutazione Scuola Primaria AS 2025 26 | strumenti strategie e nuovi criteri Corso accreditato MIM

Questa settimana si è aperto un corso online di 15 ore dedicato ai docenti della scuola primaria. L’obiettivo è aiutarli a capire come applicare le nuove regole di valutazione per l’anno scolastico 202526. I partecipanti imparano strumenti pratici e strategie per migliorare il modo in cui valutano gli studenti, seguendo le ultime norme del Ministero dell’Istruzione.

Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti della scuola primaria ad impostare un efficace processo di valutazione, con indicazioni aggiornate al nuovo modello normativo, strumenti pratici e strategie operative. Negli ultimi anni la valutazione nella scuola primaria è stata al centro di continui cambiamenti normativi.

