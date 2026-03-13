Cev Volleyball Cup in Semifinale l’ACH Volley Ljubljana per i biancorossi

L'ACH Volley Ljubljana si è qualificata per la semifinale della Cev Volleyball Cup, diventando così la prossima avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La squadra slovena ha superato le fasi precedenti del torneo e si prepara ad affrontare i biancorossi italiani nella prossima sfida ufficiale. La partita tra le due formazioni si terrà nei prossimi giorni.

Sarà la formazione slovena del ACH Volley Ljubljana la prossima avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella Semifinale di Cev Volleyball Cup. Gara di andata al PalabancaSport tra il 24 e 26 marzo, il ritorno in terra slovena una settimana dopo tra il 31 marzo e 2 aprile.L'ACH Volley Ljubljana, retrocessa in Coppa Cev dopo aver chiuso in classifica al terzo posto il Gruppo A di Cev Champions League, ha superato nei Quarti di Finale la formazione turca del Fenerbahce vincendo anche la gara di ritorno giocata in Turchia per 3-1 (25-19m 19-25, 21-25, 16-25 per gli sloveni) dopo aver vinto la gara di andata per 3-2 (25-17, 21-25, 25-16, 23-25, 16-14).