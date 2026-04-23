Il Comune ha deciso di reinvestire i proventi derivanti dall’agrivoltaico, un settore in rapida crescita che combina l’agricoltura con la produzione energetica. Il sindaco ha dichiarato che si stanno adottando tutte le misure possibili per gestire questa espansione, definendola un vero e proprio “assalto energetico” al territorio. Tuttavia, ha aggiunto che gli enti locali attualmente dispongono di risorse e strumenti limitati per controllare completamente questa dinamica.

"Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per governare questo fenomeno di ‘assalto energetico’ al territorio, ma è evidente che oggi gli enti locali non hanno strumenti sufficienti per incidere fino in fondo. Siamo a favore della transizione energetica, ma non può essere calata dall’alto, senza equilibrio e senza attenzione al valore del paesaggio e dell’agricoltura". Con queste parole il sindaco Riccardo Righi ribadisce l’impegno dell’amministrazione comunale su un fronte caldo: la gestione delle numerose richieste di autorizzazione per nuovi impianti fotovoltaici, agrivoltaici e sistemi di accumulo che stanno interessando in modo significativo il territorio locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrivoltaico, il Comune reinveste i proventi

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