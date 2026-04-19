Carpi reinveste i proventi dell' agrivoltaico Ma transizione energetica non può essere calata dall’alto

L'amministrazione comunale di Carpi sta monitorando attentamente le numerose richieste di autorizzazione per impianti fotovoltaici, agrivoltaici e sistemi di accumulo nel territorio. Recentemente, è stato annunciato che i proventi derivanti dall'agrivoltaico verranno reinvestiti nel progetto. La transizione energetica, secondo quanto dichiarato, non può essere imposta dall’alto ma richiede dialogo e confronto con la comunità locale.

L'Amministrazione comunale di Carpi sta presidiando con la massima attenzione il fenomeno delle numerose richieste per impianti fotovoltaici, agrivoltaici e sistemi di accumulo che interessano il territorio locale. Si tratta di una sfida complessa poiché il quadro normativo nazionale limita.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Valbisagno, opposizione compatta: "Cabinovia irrealizzabile e calata dall’alto"I consiglieri di Vince Liguria e della Lega criticano il progetto presentato dalla giunta Salis: 50 piloni fino a 40 metri, costi elevati e assenza... Micillo (M5s): “Chiari con Pd, su candidati nessuna scelta calata dall’alto”Tempo di lettura: 2 minuti “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il segretario regionale del Pd Piero De Luca, con il quale abbiamo condiviso in modo...