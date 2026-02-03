La polemica sull’agrivoltaico a Reggio non si ferma. Il Comune definisce il progetto un errore, ma spiega di non poter intervenire. Quindici ettari di pannelli sono stati installati nel cuore della città, e molti cittadini sono contrari. La questione divide l’opinione pubblica, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sui limiti delle loro competenze.

"Riteniamo che l’ agrivoltaico sia un peccato e un errore, sono quindici ettari di pannelli nel cuore di Reggio. Il Comune però deve andare avanti per rispettare la legge, auspichiamo che intanto ci sia un intervento normativo". È stato il vicesindaco Lafranco de Franco a dover maneggiare ieri la patata bollente del mega impianto agrivoltaico proposto da Atlas Solar nelle campagne tra Giarola, Sabbione e Gavasseto, con l’iter espropriativo che è partito e che oggi come oggi è impossibile fermare, almeno con i poteri dati a Comune e Regione. Ieri sera si è anche tenuta una partecipatissima assemblea pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrivoltaico, il caso in Comune: "Un errore, ma non abbiamo poteri"

