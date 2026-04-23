Agrigento nuovo corso per gli Architetti | Cimino guida l’Ordine

A Agrigento, l’Ordine degli Architetti ha un nuovo presidente. Alfonso Cimino ha preso il posto di Rino La Mendola alla guida dell’ente. La nomina è stata ufficializzata di recente e segna un cambiamento nella direzione dell’Ordine locale. Cimino assume il ruolo con l’obiettivo di guidare l’ordine professionale nel prossimo periodo. La decisione è stata comunicata agli iscritti e agli organi collegiali dell’ente.

? Cosa sapere Alfonso Cimino subentra a Rino La Mendola alla presidenza dell'Ordine Architetti di Agrigento.. La Mendola si trasferisce a Roma per ricoprire il ruolo nel Consiglio Nazionale.. Al mattino di questo giovedì 23 aprile 2026, la sede dell’Ordine degli architetti di Agrigento ha ospitato il passaggio di consegne che segna un nuovo capitolo per la categoria professionale locale. Alfonso Cimino assume ufficialmente la presidenza della provincia, subentrando a Rino La Mendola, il quale si prepara ora a servire il Consiglio nazionale degli architetti (Cna) a Roma dopo essere risultato primo tra gli eletti nelle recenti votazioni. Il cambio al vertice provinciale avviene in un momento di grande fermento per la professione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, nuovo corso per gli Architetti: Cimino guida l’Ordine Notizie correlate Agrigento conquista Roma: La Mendola vola al Consiglio Nazionale, Cimino torna alla guida dell'OrdineRino La Mendola segna un traguardo storico risultando il primo degli eletti al Consiglio nazionale degli architetti (Cna) per il mandato 2026-2031. Leggi anche: Passaggio di consegne all'Ordine degli architetti, il grazie degli agronomi a La Mendola e gli auguri a Cimino Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Passaggio di consegne all'Ordine degli architetti, il grazie degli agronomi a La Mendola e gli auguri a Cimino; Agrigento. Pirandello Fringe Festival: Cinque novelle in cerca di palco; Polo Universitario Agrigento, aperte le iscrizioni alla Triennale di Mediazione Linguistica e Culturale; Confesercenti Agrigento punta ancora su Vittorio Messina come Presidente. Endoscopia Digestiva: diagnosi meno invasive all’Asp di Agrigento grazie a video-capsula - facebook.com facebook