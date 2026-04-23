Nella serata del 18 novembre, due turisti sono stati aggrediti in via Gramsci, con episodi di violenza e molestie sessuali. La polizia ha arrestato otto persone ritenute responsabili di aver preso parte all'aggressione, mentre ha individuato altri dieci individui come complici. Le forze dell'ordine stanno continuando le indagini per chiarire tutti i dettagli dell'episodio e le modalità dell'evento.

? Cosa sapere Otto arrestati per l'aggressione e violenza sessuale a due turisti in via Gramsci.. La polizia identifica dieci complici coinvolti nell'agguato premeditato del 18 novembre.. Otto persone sono state colpite da misure cautelari dalla polizia di Stato per una violenta aggressione avvenuta in via Gramsci nella notte del 18 novembre, quando un gruppo di malviventi ha preso di mira due turisti stranieri. L’episodio, che ha coinvolto un uomo statunitense e una donna colombiana, si è trasformato in un incubo di violenza fisica e aggressioni sessuali dopo un primo contatto orchestrato con estrema freddezza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’aggressione è iniziata quando una giovane donna ha intercettato i due ragazzi in strada, accorgendosi che erano persi e in uno stato di alterazione dovuto all’alcol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato ai turisti: 8 arrestati per l’orda??a in via Gramsci

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