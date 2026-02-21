Agguato a Roma giovane picchiato a sangue e trafitto alla schiena | 6 arrestati 4 sono minorenni

A Roma, sei giovani sono stati fermati dopo un'aggressione violenta nel quartiere Testaccio. La vittima, un ragazzo di 20 anni, è stata picchiata e ferita alla schiena con un coltello, probabilmente a causa di una partita di droga andata male. L’assalto si è verificato nel tardo pomeriggio, lasciando i residenti sotto shock. Quattro dei fermati sono minorenni. La polizia ha sequestrato armi e droga durante le operazioni.

È di sei ordinanze di custodia cautelare il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra mobile di Roma, che ha portato all’arresto di una banda composta da due maggiorenni e quattro minorenni con l’accusa di tentato omicidio in concorso. La vittima, un giovane coinvolto negli ambienti dello spaccio di stupefacenti, è stata attirata in un parco del quartiere Don Bosco con la scusa di uno scambio droga-denaro e poi brutalmente aggredita. La dinamica dell’aggressione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da una complessa attività investigativa che ha permesso di ricostruire le fasi dell’agguato e di individuare i responsabili.🔗 Leggi su Virgilio.it

