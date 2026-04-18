Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Parma dopo aver aggredito due turisti. Secondo quanto ricostruito, i due stranieri si sarebbero avvicinati alle vittime con un pretesto prima di aggredirle per rapinarle. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospetti, attualmente in custodia. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Secondo quanto ricostruito, i turisti sarebbero stati seguiti e successivamente avvicinati con un pretesto da due soggetti stranieri, con l’intento di sottrarre loro portafogli e beni personali. L’azione sarebbe poi degenerata in un’aggressione fisica, ma la reazione delle vittime ha impedito che la rapina venisse portata a termine, costringendo i responsabili alla fuga. I due turisti sono stati successivamente soccorsi e accompagnati al Pronto Soccorso. Uno dei due ha riportato lievi lesioni al collo, con una prognosi di tre giorni. I due arrestati, entrambi di nazionalità marocchina, sono un 20enne già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e un 31enne senza precedenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parma, turisti aggrediti per rapina: arrestati due marocchini

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