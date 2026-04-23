Agguato a Velletri | sparato il titolare di una sala scommesse

Ieri sera a Velletri, un uomo, titolare di una sala scommesse, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato ferito e trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire i motivi dell'agguato, concentrandosi sui possibili legami con una figura nota nel settore e sulla gestione dell’attività commerciale. Non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell'evento.

? Cosa sapere Titolare di sala scommesse ferito a Velletri da colpi d'arma da fuoco ieri sera.. Indagini dei carabinieri su legami con Elvis Demce e gestione dell'attività commerciale.. Un uomo di 40 anni, titolare di una sala scommesse, è stato ferito a una gamba da almeno due o tre colpi d’arma da fuoco ieri sera nel territorio di Velletri, dopo essere stato sorpreso alle spalle mentre stava rientrando a casa. L’aggressione violenta ha colpito il quarantenne mentre percorreva le strade della zona; subito dopo l’attacco, i sanitari del 118 lo hanno preso in carico con un codice rosso, trasferendolo con urgenza presso il policlinico Tor Vergata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato a Velletri: sparato il titolare di una sala scommesse Notizie correlate Agguato a Velletri, gambizzato titolare di una sala scommesseAgguato a Velletri dove un uomo di 40 anni, originario dell'Albania, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: l’agguato mentre rientrava a casaUn 40enne, titolare di una sala scommesse del posto, è stato gambizzato intorno alle 21 mentre stava rincasando. Panoramica sull’argomento Si parla di: Agguato a Velletri: 40enne gambizzato con un colpo di pistola. Indagano i Carabinieri. Agguato a Velletri: 40enne gambizzato con un colpo di pistola. Indagano i CarabinieriVelletri, gambizzato in strada: si sfiora la tragedia nella notte Si è sfiorata la tragedia nella serata di martedì 21 aprile a Velletri, dove un uomo di ... castellinotizie.it Agguato a Velletri, gambizzato titolare di una sala scommesseSecondo quanto ricostruito al momento, la vittima è A.H., titolare di una sala scommesse. Intorno alle 21, in via Padre Mariano Colagrossi, è stato gambizzato con l'uomo che è stato preso di mira alle ... romatoday.it