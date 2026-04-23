Aggressione sul treno Foggia-Bari | identificati e fermati 4 minorenni per il caso Rizzi

Quattro minorenni sono stati identificati e fermati in relazione all'aggressione avvenuta il 28 febbraio su un treno tra Foggia e Bari. L'attacco ha coinvolto un giovane studente di 24 anni, originario della zona, che è stato circondato e colpito con violenza durante il viaggio serale. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l'accaduto.

Avevano accerchiato e brutalmente aggredito Marco, studente universitario di 24 anni originario del foggiano, su un treno serale della tratta Foggia-Bari lo scorso 28 febbraio. Quattro ragazzi minorenni biscegliesi, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono ritenuti responsabili in concorso di violenza privata, rapina e lesioni personali. La vicenda era diventata piuttosto nota dopo la denuncia social da parte del papà (l’esponente di Europa Verde Vincenzo Rizzi). Cosa è successo L'attività investigativa degli agenti del compartimento polizia ferroviaria di Bari ha consentito, attraverso i filmati di videosorveglianza del convoglio, di ricostruire l'intero episodio e di individuare i responsabili.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Aggressione sul treno Foggia-Bari: identificati e fermati 4 minorenni per il caso Rizzi Notizie correlate Aggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari: misure cautelari per quattro minorenniFOGGIA – Scattano i provvedimenti nei confronti di quattro minorenni di Bisceglie, tra i 16 e i 17 anni, accusati di aver aggredito e derubato un... Ragazzo aggredito sul regionale Foggia-Bari, individuati i responsabili: sono tutti minorenniLa Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, ha dato esecuzione a un’ordinanza di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In un video l'aggressione choc all'operatore ecologico; Foggia, Rolex pagato con bonifico falso: arrestati Zainett e figlio. Accuse di estorsione e sequestro; Europa Verde Foggia | su Baia Zaiana tolleranza zero. Violenza sul treno Foggia-Bari, quattro minori colpiti da misure cautelariQuattro minori di Bisceglie sottoposti a misure cautelari dopo una rapina e aggressione su un treno regionale tra Foggia e Bari. virgilio.it Aggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari: misure cautelari per quattro minorenniAggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari: misure cautelari per quattro minorenni FOGGIA – Scattano i provvedimenti nei confronti di quattro minorenni ... ilsipontino.net VIDEO - Giovane pestato dal branco sul treno Bari-Foggia, denunciati 4 minorenni: il più grande ha 17 anni https://www.quintopotere.it/giovane-pestato-dal-branco-sul-treno-bari-foggia-denunciati-4-minorenni-il-piu-grande-ha-17-anni-video/ - facebook.com facebook