Aggressione alla pompa di benzina | addetto accoltellato

Un addetto di un distributore di carburante è stato ferito con un coltello durante un episodio avvenuto in via Mestre. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione potrebbe essere collegata a un tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per gli accertamenti e per raccogliere testimonianze. La persona ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Aggressione in un distributore di carburante in via Mestre, forse in seguito a un tentativo di rapina. I fatti sono avvenuti verso le 12 di giovedì 23 aprile nella stazione di servizio Q8. Secondo quanto emerso, due uomini sono entrati nella struttura a supporto delle pompe di benzina e uno di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it THE GLEANER MINUTE: Holness Signals Cuba Policy Shift, Gas Station Fire Charges, KC Athlete Killed Notizie correlate Roma, rapina in un supermercato di Porta Pia: accoltellato un addetto alla sicurezzaRoma, 20 febbraio 2026 – Aveva scelto un supermercato in zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo in modo rapido e silenzioso, ma quello che... Roma, rapina a Conad: addetto alla sicurezza accoltellato da un tunisinoAccoltellato da un rapinatore sorpreso a rubare al Conad e costretto alle cure dell’ospedale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sesso orale sul bus: sorpreso con i pantaloni abbassati, picchia l'autista. Dopo due ore è di nuovo al capolinea; Fermato un 17enne per l’omicidio di Pavia - POP; Vendevano gasolio mescolato con lo zolfo, sequestrati tre distributori a Roma; Piazze di spaccio sotto tiro: 11 arresti - POP. Aggressioni a medici e infermieri: nel 2025 picchiati o minacciati oltre 23mila operatoriNel dettaglio, il Rapporto se da un lato mostra una stabilità delle segnalazioni, in leggero calo rispetto al 2024 (18.392), di contro registra un aumento del numero totale di aggrediti, da 22.000 del ... rainews.it #CATANIA - Tentata estorsione e aggressione alla madre. Arrestato 22enne - facebook.com facebook Aggressione al Michelangiolo, il giudice: «Scambio di colpi reciproco per motivi politici» x.com