Roma rapina in un supermercato di Porta Pia | accoltellato un addetto alla sicurezza

Un uomo ha tentato di rapinare un supermercato in zona Porta Pia, ma l’intervento di un addetto alla sicurezza si è trasformato in una colluttazione. Durante il tentativo di furto, il ladro ha estratto un coltello e ha ferito il vigilante che cercava di fermarlo. La scena si è svolta davanti a diversi clienti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena con paura. La polizia è arrivata poco dopo e ha fermato il sospetto.

Roma, 20 febbraio 2026 – Aveva scelto un supermercato in zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo in modo rapido e silenzioso, ma quello che era iniziato come un furto si è trasformato in una violenta rapina culminata con il ferimento dell’addetto alla vigilanza intervenuto per bloccarlo. Sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia a rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto il presunto responsabile. I fatti risalgono a circa un mese fa, quando l’uomo, dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dei vari reparti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Roma, rapina a Conad: addetto alla sicurezza accoltellato da un tunisino Leggi anche: Pavia, furto e spintone all'addetto alla sicurezza del supermercato: tre denunciati per rapina Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Paura sulla Casilina: rapinatore armato di pistola all'assalto della banca; Roma, rapina alle Poste di Talenti: la cassaforte a tempo non si apre e i banditi fuggono con un bottino di 5 euro. In monetine; Rapina in un bar a Roma, il ladro spara al titolare e lo gambizza: le due ferite con un unico proiettile; Roma, rapina choc in pieno giorno: con spranghe ed estintori?????? rubano 60mila euro di gioielli sotto gli occhi dei clienti. Roma – Rapina a Porta Pia, vigilantes preso a coltellate: arrestato tunisino già espulsoLo straniero è stato sottoposto a fermo e condotto nel carcere di Rebibbia ROMA - Doveva essere un furto rapido tra gli scaffali di un supermercato in zona Po ... etrurianews.it Paura in un supermercato a Roma, 35enne ruba generi alimentari e aggredisce a coltellate il vigilanteArrestato un trentacinquenne tunisino per rapina a Porta Pia: ferito un vigilante durante un furto in supermercato, fermato dalla Polizia. virgilio.it Roma, Porta Pia. Qui non c’è solo una porta rinascimentale progettata nel 1561 da Michelangelo su incarico di papa Pio IV. Qui il 20 settembre 1870 si apre una breccia nelle Mura Aureliane. I Bersaglieri entrano in città. Si chiude il potere temporale del Papa - facebook.com facebook