Roma rapina in un supermercato di Porta Pia | accoltellato un addetto alla sicurezza

Da cdn.ilfaroonline.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di rapinare un supermercato in zona Porta Pia, ma l’intervento di un addetto alla sicurezza si è trasformato in una colluttazione. Durante il tentativo di furto, il ladro ha estratto un coltello e ha ferito il vigilante che cercava di fermarlo. La scena si è svolta davanti a diversi clienti, alcuni dei quali hanno assistito alla scena con paura. La polizia è arrivata poco dopo e ha fermato il sospetto.

Roma, 20 febbraio 2026 – Aveva scelto un supermercato in zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo in modo rapido e silenzioso, ma quello che era iniziato come un furto si è trasformato in una violenta rapina culminata con il ferimento dell’addetto alla vigilanza intervenuto per bloccarlo. Sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia a rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto il presunto responsabile. I fatti risalgono a circa un mese fa, quando l’uomo, dopo aver fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale, ha iniziato ad aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dei vari reparti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Leggi anche: Roma, rapina a Conad: addetto alla sicurezza accoltellato da un tunisino

Leggi anche: Pavia, furto e spintone all'addetto alla sicurezza del supermercato: tre denunciati per rapina

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Paura sulla Casilina: rapinatore armato di pistola all'assalto della banca; Roma, rapina alle Poste di Talenti: la cassaforte a tempo non si apre e i banditi fuggono con un bottino di 5 euro. In monetine; Rapina in un bar a Roma, il ladro spara al titolare e lo gambizza: le due ferite con un unico proiettile; Roma, rapina choc in pieno giorno: con spranghe ed estintori?????? rubano 60mila euro di gioielli sotto gli occhi dei clienti.

roma rapina in unRoma – Rapina a Porta Pia, vigilantes preso a coltellate: arrestato tunisino già espulsoLo straniero è stato sottoposto a fermo e condotto nel carcere di Rebibbia ROMA - Doveva essere un furto rapido tra gli scaffali di un supermercato in zona Po ... etrurianews.it

roma rapina in unPaura in un supermercato a Roma, 35enne ruba generi alimentari e aggredisce a coltellate il vigilanteArrestato un trentacinquenne tunisino per rapina a Porta Pia: ferito un vigilante durante un furto in supermercato, fermato dalla Polizia. virgilio.it