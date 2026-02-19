Roma rapina a Conad | addetto alla sicurezza accoltellato da un tunisino

Un addetto alla sicurezza del supermercato Conad di Piazza Bologna è stato accoltellato durante una rapina da un uomo tunisino. L’uomo ha tentato di rubare merce e, quando è stato sorpreso, ha reagito con il coltello, ferendo gravemente il vigilante. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 16, e l’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido. Il vigilante è stato trasportato in ospedale e le indagini continuano per identificare il rapinatore. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza.

Accoltellato da un rapinatore sorpreso a rubare al Conad e costretto alle cure dell'ospedale. E' la storia di un addetto alla sicurezza di un supermercato nella zona di Piazza Bologna, vicino alla stazione Tiburtina. Con numerosi precedenti di polizia, il malvivente è stato poi rintracciato dagli investigatori di polizia e arrestato. Sono stati gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Porta Pia di polizia a intervenire lo scorso pomeriggio al Conad che si trova in via della Lega Lombarda per una segnalazione di rapina. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato l'addetto alla sicurezza – un cittadino della Guinea di 31 anni – ferito con una coltellata al polso.