Aggressione a un’autista sulla linea 37 al Galluzzo

Una mattina di tensione sulla linea 37 nella zona del Galluzzo, dove un’autista è stata coinvolta in un episodio di aggressione. Secondo quanto riferiscono testimoni, una passeggera, dopo un alterco con un altro passeggero, avrebbe sputato più volte contro la conducente e avrebbe tentato di aggredirla fisicamente. L’incidente si è verificato durante il servizio, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Mattinata di paura sulla linea 37 in località Galluzzo. Una giovane autista è stata presa di mira da una passeggera che, dopo un lungo litigio con un altro utente, avrebbe sputato più volte contro la conducente e tentato anche un’aggressione fisica. La lavoratrice, sotto shock, è stata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Lucca-Aulla, aggressione spray sui controllori: tensione e ritardi sulla linea ferroviaria.San Pietro a Vico, 18 febbraio 2026 – Momenti di forte tensione si sono verificati questo pomeriggio sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla,... La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo per verifiche tecniche sulla lineaArezzo, 23 febbraio 2026 – La circolazione è sospesa sulla linea convenzionale Firenze-Arezzo, tra Incisa e Rignano per verifiche tecniche sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuova aggressione su un bus, sette giorni di prognosi per un conducente; In escandescenze, 19enne arriva all'ospedale e ferisce infermiera, autista e vigilante; Tor Cervara, picchiato alla fermata del bus: giardiniere aggredito per il cellulare; Genova, sesso orale tra due uomini sul bus e autista aggredita: 25enne denunciato, situazione insostenibile. Aggressione sul bus a Firenze: un'autista in ospedaleAncora violenza sui mezzi pubblici a Firenze. Questa mattina, sulla linea 37 in zona Galluzzo, una giovane autista è stata aggredita da una passeggera al ... gonews.it 'Autista del bus aggredita, finita in ospedale con un attacco di panico': la rabbia dei sindacatiAggressione ad un'autista di un bus a Firenze. È la denuncia dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal Firenze. A seguito del gravissimo episodio avvenuto questa mattina sulla line ... 055firenze.it Grave aggressione nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza: poliziotti penitenziari feriti, richieste di interventi urgenti. https://www.freepressonline.it/2026/04/23/catania-aggressione-in-carcere-a-piazza-lanza/ #Catania #PoliziaPenitenziaria #Carcere - facebook.com facebook Mattarella: “Mondo scosso da atti di aggressione fuori dal diritto internazionale” x.com