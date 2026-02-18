Lucca-Aulla aggressione spray sui controllori | tensione e ritardi sulla linea ferroviaria

Un episodio di aggressione con spray ha coinvolto i controllori sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla, provocando tensione e ritardi. La vicenda si è verificata nel pomeriggio presso la stazione di San Pietro a Vico, quando alcuni passeggeri hanno reagito in modo aggressivo, lanciando lo spray urticante. I controllori sono rimasti intossicati e hanno richiesto assistenza medica. I treni sono stati costretti a fermarsi, creando disagi tra i pendolari. La polizia sta indagando per identificare i responsabili dell’attacco.

Tensione sulla Lucca-Aulla: Aggressione a San Pietro a Vico, Intossicati i Controllori. Un pomeriggio di forte tensione alla stazione di San Pietro a Vico, sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla. Un passeggero, sorpreso a viaggiare senza biglietto, ha aggredito i controllori, intossicandoli con lo spray al peperoncino e causando ritardi a catena sulla linea. L'episodio, avvenuto il 18 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza a bordo dei treni regionali e sull'adeguatezza delle misure di protezione per il personale. L'Aggressione e la Dinamica dei Fatti. La giornata era iniziata come un normale servizio di controllo a bordo dei treni della linea Lucca-Aulla.