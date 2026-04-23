Aggredisce una cliente in una macelleria e fugge tra le auto | caos a Cava
Stamattina a Cava, in via De Filippis, si è verificato un episodio di aggressione all’interno di una macelleria, quando una donna ha colpito una cliente senza apparente motivo. Dopo l’accaduto, la presunta aggressora si è allontanata rapidamente tra le auto presenti in strada, causando scompiglio tra i passanti e i presenti nel negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso.
Tensione a Cava, stamattina, in via De Filippis: una donna avrebbe improvvisamente aggredito, senza motivo, una cliente di una macelleria. Dopo essersi scagliata contro la vittima, la donna visibilmente alterata si sarebbe poi allontanata, camminando pericolosamente in mezzo alle auto in corsa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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