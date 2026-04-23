Aggredisce una cliente in una macelleria e fugge tra le auto | caos a Cava

Stamattina a Cava, in via De Filippis, si è verificato un episodio di aggressione all’interno di una macelleria, quando una donna ha colpito una cliente senza apparente motivo. Dopo l’accaduto, la presunta aggressora si è allontanata rapidamente tra le auto presenti in strada, causando scompiglio tra i passanti e i presenti nel negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso.