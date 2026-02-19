A Firenze, un giovane ha rubato gioielli a una donna e poi è scappato tra le auto in via Palazzuolo. La scena si svolge davanti agli occhi di passanti che, subito, hanno riconosciuto il ladro e lo hanno inseguito. Nonostante abbia tentato di nascondersi, è stato fermato e bloccato da alcuni cittadini. La polizia è stata chiamata e ora sta indagando sull’accaduto. Il furto si è concluso con l’arresto del ladro, che ora si trova in custodia.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Un furto in pieno centro sventato dai passanti. Accade a Firenze, nei pressi di via Palazzuolo, dove un giovane di nazionalità straniera, descritto come maghrebino, ha strappato dei gioielli ad una donna e poi si è dato alla fuga, ma è stato riconosciuto e bloccato dalle persone che si trovavano sul posto. La fuga durata poco. Il parapiglia è cominciato nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, poco dopo le 15. L’uomo ha strappato dei gioielli ad una donna, anche lei straniera: non è chiaro se si trattasse di orecchini o di una collana, fatto sta che dopo aver commesso il fatto si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba gioielli a una donna e fugge tra le auto. Inseguito e bloccato dai passanti, che poi chiamano la polizia

Firenze, extracomunitario ruba la borsa a una turista: inseguito e bloccato dal marito e dai passanti (video)Un uomo straniero ha rubato la borsa a una turista a Firenze, e il furto è finito con il suo inseguimento e blocco da parte del marito della vittima e di alcuni passanti.

Strattona e ruba il portafoglio a una donna a Milano: rapinatore bloccato dai passanti, un complice in fugaA Milano, il 17 gennaio 2026, un uomo ha strattonato e rubato il portafoglio a una donna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.