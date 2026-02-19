Ruba gioielli a una donna e fugge tra le auto Inseguito e bloccato dai passanti che poi chiamano la polizia
A Firenze, un giovane ha rubato gioielli a una donna e poi è scappato tra le auto in via Palazzuolo. La scena si svolge davanti agli occhi di passanti che, subito, hanno riconosciuto il ladro e lo hanno inseguito. Nonostante abbia tentato di nascondersi, è stato fermato e bloccato da alcuni cittadini. La polizia è stata chiamata e ora sta indagando sull’accaduto. Il furto si è concluso con l’arresto del ladro, che ora si trova in custodia.
Firenze, 19 febbraio 2026 – Un furto in pieno centro sventato dai passanti. Accade a Firenze, nei pressi di via Palazzuolo, dove un giovane di nazionalità straniera, descritto come maghrebino, ha strappato dei gioielli ad una donna e poi si è dato alla fuga, ma è stato riconosciuto e bloccato dalle persone che si trovavano sul posto. La fuga durata poco. Il parapiglia è cominciato nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, poco dopo le 15. L’uomo ha strappato dei gioielli ad una donna, anche lei straniera: non è chiaro se si trattasse di orecchini o di una collana, fatto sta che dopo aver commesso il fatto si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
