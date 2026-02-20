Aggressioni e ricatti sui social misure cautelari per cinque maranza minorenni

La Polizia di Piacenza ha arrestato cinque minorenni coinvolti in aggressioni e ricatti sui social, provocando paura tra i coetanei. La causa è un’indagine coordinata dalla Procura dei minori di Bologna, che ha portato a misure cautelari emesse dal Gip. I ragazzi sono accusati di aver minacciato e picchiato alcuni giovani per estorcere denaro e favorire attività illecite. Gli investigatori hanno sequestrato dispositivi elettronici e raccolto prove che dimostrano un’intensa attività di intimidazione digitale. Le indagini continuano per chiarire altri episodi simili.

La Polizia di Stato di Piacenza, con il coordinamento della Procura dei minori di Bologna, ha eseguito misure cautelari personali emesse dal Gip del Tribunale per i Minorenni a carico di un gruppo di cinque giovani indagati a vario titolo per rapina, estorsione e lesioni nell'ambito dei fenomeni criminali di devianza giovanile.Le indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile hanno permesso di individuare e raccogliere gravi elementi a carico dei componenti di una banda criminale attiva nell'aggredire e derubare ragazzi più piccoli, muovendosi in gruppo, nei luoghi di aggregazione frequentati da giovani piacentini.