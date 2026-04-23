Aggiornamento urgente per la sicurezza Apple rilascia iOS 26.42 ecco perché

Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 26.4.2, un intervento considerato urgente per la sicurezza dei dispositivi. L’aggiornamento è disponibile da subito e si consiglia di installarlo il prima possibile. La versione riguarda tutti gli utenti che utilizzano dispositivi compatibili con il sistema operativo. La prossima versione ufficiale del sistema operativo è prevista per l’autunno, ma l’attuale aggiornamento si concentra sulla risoluzione di vulnerabilità e miglioramenti di sicurezza.

Se c’è grande attesa per il rilascio, il prossimo autunno, del nuovo sistema operativo di Apple, adesso è urgente e importante aggiornare i propri dispositivi con la versione iOS 26.4.2 disponibile dalle ultime ore. Infatti, sono stati trovati bug e una falla nella sicurezza. Di cosa si tratta. Come sempre accade in questi casi, per proteggere i propri clienti, Apple “non divulga, illustra o conferma alcun problema relativo alla sicurezza prima di aver eseguito un’indagine approfondita e messo a disposizione le correzioni o gli aggiornamenti necessari”, scrive Cupertino, come avvenuto in questo caso. Con la notifica inviata da Apple, gli utenti sanno che la versione 26.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Nuovo Aggiornamento iOS 26.4: Ecco Tutte le Novità!

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Si fornisce un aggiornamento puntuale in merito alla complessa situazione determinatasi a seguito dello smottamento che ha reso necessaria l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile e urgente n. 43 del 29.01.2026. - facebook.com facebook