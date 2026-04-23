Aggiornamento sugli infortuni di Wembanyama | la superstar francese spera di recarsi a Portland prima della terza partita

Victor Wembanyama si è allenato mercoledì e ha dichiarato di essere “speranzoso” di poter viaggiare con i San Antonio Spurs a Portland per disputare la terza partita venerdì sera. La superstar francese ha subito un infortunio nei giorni scorsi, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali restrizioni o tempi di recupero. La squadra sta valutando le sue condizioni prima di decidere se schierarlo in trasferta.

2026-04-23 10:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Victor Wembanyama si è allenato mercoledì ed è “speranzoso” di viaggiare con i San Antonio Spurs a Portland per la terza partita venerdì sera. Wembanyama è stato inserito nel protocollo per commozione cerebrale della NBA dopo aver sbattuto il mento sul campo durante la vittoria per 106-103 in Gara Due dei Trail Blazers martedì. Secondo Shams Charania di ESPN, la superstar francese ieri ha svolto un allenamento leggero e rimane in lizza per giocare venerdì. Charania ha detto: “Mi è stato detto che Victor Wembanyama ha potuto partecipare al lavoro cardio qui mercoledì sera perché i suoi sintomi non sono peggiorati.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lo spaventoso infortunio di Wembanyama e l'incredibile partita di Champagnie!

Notizie correlate

Tuchel fornisce l’aggiornamento sugli infortuni di Bellingham prima dell’amichevole tra Inghilterra e Giappone2026-03-30 20:54:00 Giorni caldissimi in redazione! È improbabile che Jude Bellingham venga rischiato per l’amichevole dell’Inghilterra contro il...

Arne Slot fornisce un preoccupante aggiornamento sugli infortuni di Florian Wirtz prima di Liverpool-West HamIl nazionale tedesco è stato nominato nell’undici titolare al City Ground ma si è ritirato dopo aver avvertito disagio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Aggiornamento sugli infortuni di Giorgi Mamardashvili; Dal 13 maggio parte la versione semplificata del certificato medico di infortunio INAIL; Aggiornamento sugli infortuni di Hugo Ekitike; Bologna, il punto sugli infortuni verso la Roma.

Lazio, Rodia dà un aggiornamento su Castellanos e spiega: I tanti infortuni? Non siamo preoccupatiRodia ha parlato degli infortuni, con i sette stiramenti che sono diventati un caso, e di Castellanos, l'ultimo ko che rende la situazione ancora più critica. Queste le sue parole: Su Castellanos non ... corrieredellosport.it

L’aggiornamento di Arteta sugli infortuni di Gyökeres e Zubimendi dopo la vittoria contro il BurnleyMikel Arteta ha fornito un aggiornamento sugli infortuni di Viktor Gyökeres e Martin Zubimendi, riportati durante la vittoria di routine dell’Arsenal contro il Burnley a Turf Moor. corrieredellosport.it

Aggiornamenti sulle ultime norme in materia di sicurezza e analisi sugli aspetti più importanti per le forze di polizia saranno il focus della mattinata di aggiornamento per le forze di polizia che si terrà lunedì 27 aprile, alle 9, n Villa Recalcati. Con il #SIULP #var - facebook.com facebook