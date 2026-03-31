L’allenatore di una nazionale ha dichiarato che è improbabile che un calciatore venga impiegato nell’amichevole contro una squadra asiatica, a causa di un infortunio. La partita si svolgerà martedì e l’allenatore ha fornito un aggiornamento sulla condizione del giocatore, evidenziando la possibilità di un’assenza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle specifiche dell’infortunio.

2026-03-30 20:54:00 Giorni caldissimi in redazione! È improbabile che Jude Bellingham venga rischiato per l’amichevole dell’Inghilterra contro il Giappone martedì, ha rivelato l’allenatore Thomas Tuchel. Bellingham è stato selezionato come parte della squadra dei Tre Leoni di Tuchel, composta da 35 uomini, per il ritiro di marzo, ma non ha giocato alcun ruolo nel pareggio per 1-1 di venerdì scorso contro l’Uruguay e ha giocato solo un piccolo ruolo nell’allenamento mentre continua il suo recupero da un infortunio muscolare subito mentre giocava per il Real Madrid. Il 22enne è entrato solo una volta dalla panchina dei Los Blancos da quando ha sofferto il problema contro il Rayo Vallecano all’inizio di febbraio e Tuchel dice che probabilmente salterà la partita con il Giappone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel fornisce l’aggiornamento sugli infortuni di Bellingham prima dell’amichevole tra Inghilterra e Giappone

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