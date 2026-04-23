Agenti immobiliari abusivi nella Bassa | segnalate 7 agenzie e sanzionati 15 individui

Nella zona della Bassa veronese sono state segnalate sette agenzie immobiliari che operavano senza le necessarie iscrizioni nel Registro delle Imprese. A fronte di queste irregolarità, sono state emesse sanzioni nei confronti di quindici persone coinvolte. Tra le persone coinvolte, una esercitava attività di mediatore immobiliare senza averne i requisiti, rappresentando un esempio di pratiche non conformi alle normative vigenti nel settore immobiliare.

Privo della prescritta iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, esercitava abusivamente l’attività di mediatore immobiliare per conto di un’agenzia della Bassa veronese. È quanto emerso dai controlli del Comando provinciale della guardia di finanza di Verona nei confronti di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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