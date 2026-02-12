Agenti immobiliari abusivi sospesa per sette giorni un' agenzia in provincia di Novara

Un’agenzia immobiliare a Novara è stata sospesa per sette giorni. La decisione arriva dopo che gli agenti hanno scoperto attività abusiva. La Fiaip, la Federazione italiana degli agenti immobiliari, ha confermato la sospensione e ha spiegato di aver già inviato sei segnalazioni in questa direzione da ottobre, quando è stata creata la delega dedicata alla legalità e contro l’abusivismo. Ora l’agenzia rischia di dover chiudere definitivamente se non si ferma l’attività irregolare.

Una agenzia immobiliare novarese è stata sospesa per attività abusiva. "Gli esposti trasmessi in questa prima fase dimostrano che l'abusivismo può essere contrastato - ha aggiunto Pusceddu -. Continueremo con determinazione la lotta contro chi esercita in modo scorretto, danneggiando i clienti e minando la fiducia nel comparto. Quella di Fiaip è un'azione a tutela del mercato, dei cittadini e dei professionisti regolarmente abilitati, che operano ogni giorno nel rispetto delle regole. È bene che i cittadini sappiano che, trattandosi di agenti abusivi, possono chiedere indietro la provvigione pagata".

