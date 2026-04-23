Afterhours tour europeo nel 2027 | 15 date per un anniversario unico

Gli Afterhours hanno annunciato un tour europeo che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2027, con un totale di 15 concerti previsti in diverse città italiane ed europee. L’evento celebra un anniversario speciale per la band, che si esibirà in diverse location durante il periodo indicato. La tourneé sarà composta da date distribuite nel primo semestre dell’anno prossimo, coinvolgendo vari paesi e città oltre i confini nazionali.

? Cosa sapere Gli Afterhours annunciano 15 concerti tra Italia ed Europa da gennaio a febbraio 2027.. Il tour celebra i 40 anni di attività e il disco Quello che non c'è.. Nel gennaio 2027 gli Afterhours porteranno in scena 15 concerti tra Italia ed Europa per celebrare i 40 anni di attività del gruppo e il quarto decennio dell’album Quello che non c’è. Il tour invernale, che vedrà la band sul palco con la formazione consolidata durante le recenti date di Ballate per piccole iene, inizierà ad Amsterdam il 12 gennaio 2027. Il percorso europeo toccherà Bruxelles il 13 gennaio, Londra il 15, Parigi il 17 e Berlino il 19. La successione delle tappe prevede poi un passaggio a Nonantola il 22 gennaio, Zurigo il 26, Brescia il 29 e Padova il 30 gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Afterhours, tour europeo nel 2027: 15 date per un anniversario unico Notizie correlate Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2027, date e prezzi dei bigliettiI Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 con un nuovo tour estivo che toccherà alcune delle principali città del Paese. Achille Lauro, nel 2027 il tour negli stadi: ecco le date dei concertiDopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Afterhours, 15 concerti nel 2027 per i 40 anni della band e i 25 di ‘Quello che non c’è’; Gli Afterhours hanno annunciato un tour nel 2027: ecco le date; Afterhours celebrano quarant’anni di musica con un tour nel 2027; Gli Afterhours tornano in tour: a febbraio 2027 saranno in concerto a Firenze. Afterhours in tour nel 2027: 40 anni di carriera e 25 di 'Quello che non c'è'Gli Afterhours, storica band alternativa milanese, annunciano il loro atteso ritorno sulle scene musicali con il «Quello che non c'è - tour 2027». Questa imponente tournée, composta da 15 concerti, è ... it.blastingnews.com AFTERHOURS Quello che non c’è – tour 2027 in Italia e in Europa per celebrare i 25 anni dell’album e i 40 anni di musicaGli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dall’uscita del loro primo 45 giri My Bit Boy (1987) che sancì l’esordio del gruppo ... newsic.it Nel 2027 saranno 25 anni di “Quello che non c’è”. Per la cronaca, saranno anche 40 anni di Afterhours. Sono tanti, quanti ne bastano per dire che sono stati pieni e restano un pezzo di vita. Per questo abbiamo deciso di festeggiarli con un tour a partire da ge - facebook.com facebook Gli Afterhours live a Brescia nel 2027 per festeggiare i 40 anni x.com