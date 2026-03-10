pinguini tattici nucleari in tour negli stadi nel 2027 date e prezzi dei biglietti

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour negli stadi per l’estate del 2027, con date in diverse città italiane. La band, nota per le sue performance dal vivo, proporrà un calendario di concerti che coinvolgerà vari impianti sportivi del paese. I dettagli sui prezzi dei biglietti e le date precise verranno comunicati prossimamente.

Hanno aspettato che qualcuno glielo chiedesse. Al bar, dal barbiere, in palestra, al bowling, perfino al cinema. La domanda era sempre la stessa: «Ma concerti non ne fate più». E i Pinguini Tattici Nucleari hanno risposto con un video teaser girato tra le Mura - facebook.com facebook