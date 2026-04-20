Trovato morto Enrico Piras disperso in mare da due mesi dopo l’affondamento del peschereccio in Sardegna

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo senza vita del 63enne vittima dell’affondamento del motopeschereccio "Luigino" dello scorso 11 febbraio è stato individuato al largo di Olbia e identificato grazie ad alcuni effetti personali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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