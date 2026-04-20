Trovato morto Enrico Piras disperso in mare da due mesi dopo l’affondamento del peschereccio in Sardegna
Il corpo senza vita del 63enne vittima dell’affondamento del motopeschereccio "Luigino" dello scorso 11 febbraio è stato individuato al largo di Olbia e identificato grazie ad alcuni effetti personali.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Maltempo, affonda il peschereccio ?Luigino? in Sardegna: due morti e un marinaio ferito. I cadaveri dispersi nel mare in burrascaTragico incidente in mare a fine mattina al largo di Santa Maria Navarrese, nella costa orientale della Sardegna.
Leggi anche: Trovato morto l'italiano scomparso in montagna. Era disperso da giorni dopo un'escursione