La polizia locale ha sgominato una banda che truffava le persone con annunci falsi di appartamenti in affitto. Gli uomini in divisa hanno scoperto che i criminali incassavano l’anticipo e poi sparivano nel nulla. La settimana si è conclusa con diversi controlli sui mezzi rubati e sugli immobili, ma il problema delle truffe online resta.

Settimana intensa per la polizia locale, tra mezzi rubati, controlli sui fabbricati e ancora la truffa degli affitti. Ad essere ritrovati a seguito di furto, sono stati un semi rimorchio, rubato nei pressi di Pavia e un furgoncino rubato in un Comune limitrofo a Novate. È stato poi trovato un motociclo abbandonato e un’automobile incidentata, senza assicurazione che é stata rimossa poiché ritenuta pericolosa per i pedoni, viste le lamiere sporgenti. Un altro aspetto importante delle attività della locale, è quello dei controlli di cessione di fabbricato, controllo sul territorio a fabbriche, aziende e attività commerciali, sicurezza sul lavoro, controlli ambientali e cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La truffa dei falsi annunci di appartamenti in affitto. I criminali incassano l’anticipo e poi spariscono

A Napoli, due uomini sono stati arrestati per aver venduto un appartamento senza l'autorizzazione del reale proprietario, utilizzando documenti falsi e identità clonate.

