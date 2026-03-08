Due appartamenti di lusso situati vicino all’ambasciata israeliana a Londra sono stati segnalati dagli 007, insieme a undici ville nel quartiere di Hampstead. I due appartamenti si trovano a pochi passi da Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles. La presenza di queste proprietà di pregio ha attirato l’attenzione delle autorità di intelligence britanniche.

Roma, 8 marzo 2026 – Due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a Londra, a due passi da Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles, e 11 ville a Hampstead, nel nord della capitale britannica. Sono solo alcune delle proprietà riconducibili, direttamente o indirettamente a Mojtaba Khamenei, 56 anni, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei di cui potrebbe aver preso il posto. Un patrimonio immobiliare che, al di là del valore economico (oltre 50 milioni di sterline solo i due immobili a Kensington), ora fa paura agli 007 di sua maestà, come riporta il Daily Mail. Secondo il tabloid britannico, che cita un ’indagine dell'emittente televisiva Bloomberg, ieri sera gli esperti hanno messo in guardia nei confronti di quella che appare a tutti gli effetti come una “grave violazione della sicurezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mojtaba Khamenei e quei due appartamenti di lusso vicino all’ambasciata israeliana di Londra: l’allarme degli 007

Quattro viaggi a Londra e un mistero: cosa svela il dossier 007 su Mojtaba KhameneiIl panorama geopolitico mediorientale viene scosso da rivelazioni che intrecciano la salute privata dei leader con il destino delle nazioni.

Allarme degli 007 di Londra: "Putin ci sta mettendo alla prova"Per i servizi segreti inglesi “Vladimir Putin sta rallentando gli sforzi per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina” e sta “mettendo...

Una selezione di notizie su Mojtaba Khamenei.

Temi più discussi: Trump: Mojtaba Khamenei probabile successore ma inaccettabile; Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero...; Tanti nemici, poco onore Il nuovo Iran post Khamenei sceglie la rigidità ideologica invece del negoziato; Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran pensa alla guerra a oltranza, Trump a ritirarsi quando vuole.

Guerra in Iran: Mojtaba Khamenei sarebbe ferito ma vivo. E si scatena la lotta fra Pasdaran e Clero per la nuova Guida supremaI servizi segreti israeliani, riportati dai media di Gerusalemme, sono convinti che Mojtaba Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei e possibile successore del padre nella carica di Guida Suprema irani ... firenzepost.it

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali candidato come nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase della guerra, lo riporta il sito Ynetnews. Teheran intanto ha attaccato una base Usa in Bahrein e ha annunciato che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi ameri - facebook.com facebook

Secondo quanto riportato dal giornalista israeliano Amit #Segal su X, Mojtaba #Khamenei, figlio del defunto leader supremo Ali #Khamenei e erede designato, è stato ferito, ma sarebbe ancora vivo. Mojtaba #Khamenei, secondogenito della famiglia, è cons x.com